Памфилова призналась, что не кричит на подчиненных

Элла Памфилова подробно рассказала о своем управленческом стиле, который помогает ей управлять ЦИКом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что не кричит на сотрудников Центризбиркома, у нее другой стиль работы и взаимодействия с подчиненными. Об этом она сообщила в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Я никогда сознательно не играю, как получается. Я человек очень эмоциональный, никогда не кричу ни на кого. На подчиненных никогда не поднимаю голос, просто эмоционально могу говорить. Но мы находим формы корректного общения", - заявила Памфилова KP.RU.

Ранее Памфилова заявляла о том, что ей "абсолютно безразличны" введенные в отношении нее странами Запада персональные санкции.

Она считает, что абсолютно четко, честно и крайне ответственно выполняет свою работу на посту председателя Центризбиркома РФ, а на мнение "западных партнеров" ей все равно, никак реагировать на него и учитывать его в своей деятельности Памфилова не намерена. По словам Памфиловой, ей гораздо важнее тот вклад, который она вносит в изменение и совершенствование избирательной системы РФ.