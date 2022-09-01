Раскрыты причины непреодолимой тяги к сладкому Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-психотерапевт Ольга Багрий объяснила россиянам, почему у человека может возникать сильная тяга к сладкому.

Эксперт пояснила, что прежде всего это является реакцией организма на стресс и недосып. Также к причинам съесть сладкое она отнесла недостаток положительных эмоций. Об этом пишет Lenta.ru.

- Механизм в данном случае простой: организм жаждет сладкого, потому что за счет него повышается выработка гормона серотонина - природного антидепрессанта, который улучшает настроение, успокаивает, снимает тревожность, - рассказала врач.

Багрий также напомнила, что провоцировать у человека желание съесть шоколадку или пирожное может ощущение чувства одиночества.

- Если человек чувствует себя одиноким, ему не хватает внимания и заботы со стороны окружающих, а сам он не знает, как проявить любовь по отношению к самому себе, он как ребенок в детстве стремится решить свои внутренние проблемы при помощи еды ... Так и формируется привычка заедать проблемы, - уточнила психотерапевт.

Ранее "Известия" писали о том, как побороть тягу к сладкому. По мнению врач-диетолога Михаил Гинзбурга, самый простой прием - есть сладкое после еды, а не вместо еды. Он объяснил, что сладкое должно стать "наградой". Другой прем - есть из сладких продуктов менее вредный или более полезный.