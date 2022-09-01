Памфилова заявила, что иностранных наблюдателей не будет на грядущих региональных выборах 2022 года

Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На региональных выборах 2022 года в России не будет иностранных наблюдателей, об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сегодня, 1 сентября, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК, Центризбирком) Элла Памфилова.

“Не будет иностранных наблюдателей. У нас иностранные наблюдатели бывают на федеральных уровнях. А это - региональные выборы, этого нет нигде и в мире. Эксперты может приедут посмотрят, интерес очень большой”, - отметила она.

Также Памфилова заявила, что ЦИК России никогда не занимался явкой на выборах. Это политическая часть, которой занимаются партии, подчеркнула глава ЦИК РФ, подчеркнула глава ЦИК.

Также KP.RU писал, что Памфилова рассказала, что президент России Владимир Путин внимательно относится к проблемам страны. Глава ЦИК России отметила, что они с российским лидером “знакомы много лет”.