США отказались выдать визу главе МВД России Колокольцеву для поездки на конференцию ООН

Глава российского МВД Владимир Колокольцев не сможет поехать в США не важную конференцию ООН Фото: ГУ МВД России по РО

США не выдали главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву визу для участия во встрече глав полицейских служб в ООН, Соответствующее заявление сделал постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя.

По его словам, произошедшее - это очередное вопиющее нарушение международных обязательств со стороны Вашингтона.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", - отметил высокопоставленный российский дипломат, выступая в ООН.

Как отмечает ТАСС, Небензя также отдельно подчеркнул, что выдача виз зарубежным чиновникам для участия в различных мероприятиях ООН является "прямой обязанностью" Соединенных Штатов.

Ранее США отказывались выдавать визу российскому космонавту Николаю Чубу, который планировал прибыть в Штаты для участия в тренировках в одном из учебных центров. Визу космонавту американская сторона согласилась выдать лишь после того, как данная ситуация стала достоянием гласности и вызвала настоящий международный скандал.