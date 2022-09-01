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Политика1 сентября 2022 16:01

США отказались выдать визу главе МВД России Колокольцеву для поездки на конференцию ООН

Постпред РФ при ООН назвал действия Соединенных Штатов возмутительными
Александр КИСЛОВ
Глава российского МВД Владимир Колокольцев не сможет поехать в США не важную конференцию ООН

Глава российского МВД Владимир Колокольцев не сможет поехать в США не важную конференцию ООН

Фото: ГУ МВД России по РО

США не выдали главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву визу для участия во встрече глав полицейских служб в ООН, Соответствующее заявление сделал постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя.

По его словам, произошедшее - это очередное вопиющее нарушение международных обязательств со стороны Вашингтона.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", - отметил высокопоставленный российский дипломат, выступая в ООН.

Как отмечает ТАСС, Небензя также отдельно подчеркнул, что выдача виз зарубежным чиновникам для участия в различных мероприятиях ООН является "прямой обязанностью" Соединенных Штатов.

Ранее США отказывались выдавать визу российскому космонавту Николаю Чубу, который планировал прибыть в Штаты для участия в тренировках в одном из учебных центров. Визу космонавту американская сторона согласилась выдать лишь после того, как данная ситуация стала достоянием гласности и вызвала настоящий международный скандал.