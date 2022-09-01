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Политика1 сентября 2022 16:03

Памфилова сообщила, что с июня 2022 года на систему ГАС “Выборы” было совершено около 22 тысяч кибератак

При этом система абсолютно неуязвима, подчеркнула глава ЦИК РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С июня 2022 года на систему ГАС “Выборы” было совершено около 22 тысяч кибератак, об этом в эфире Радио “Комсомольская правда” рассказала глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК, Центризбирком) Элла Памфилова.

“С июня около 22 тысяч кибератак. Это было до 24 февраля, мы научились работать в этих условиях. Наша система ГАС "Выборы" она абсолютна неуязвима, т.к. она вне глобальной системы. И цифровой аналог, с нашим железном, полная автономия от глобальной сети. У нас много секретов, выдавать их на радость врагам не буду”, - сказала она.

Также Памфилова заявила, что иностранных наблюдателей не будет на грядущих региональных выборах 2022 года.

Кроме этого, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК России никогда не занимался явкой на выборах. Это политическая часть, которой занимаются партии, подчеркнула глава ЦИК РФ, подчеркнула глава ЦИК.

Как ранее писал сайт KP.RU , Памфилова рассказала, что Путин внимательно относится к проблемам страны. Глава ЦИК России отметила, что они с российским лидером “знакомы много лет”.