В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды в европейской части России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в ближайшие дни в столичном регионе.

По словам эксперта, на смену жаркой погоде пришла прохладная.

- Изменились воздушные потоки над Европейской Россией. Если жаркую погоду удерживал антициклон южного происхождения, то теперь мы будем находиться под влиянием полярной ложбины. И в её области будет продолжаться заток более холодного воздуха из северных широт, - заявила метеоролог в беседе с RT.

Также синоптик рассказала, что в среднем в ближайшие пять дней будет "отставание" от температурной нормы на 2-3 градуса.

- Погода будет ветреной. В пятницу прохладно, максимальная температура - +10...+15 градусов. В субботу - до +17 градусов, в воскресенье - до +18 градусов, - уточнила Макарова.

Ранее телеканал "360" сообщал, что теплая погода задержится в России надолго. Бархатный сезон продлится до октября 2022 года.. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причина аномальной заключается в том, что вода успела прогреться до очень высокой температуры.