“Скопинского маньяка” Мохова поместили в изолятор из-за нарушения правил домашнего ареста

Виктор Мохов, фото: СобчакДок

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов нарушил условия содержания под домашним арестом, вследствие чего был заключен под стражу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.

Ранее сайт KP.RU писал, что “скопинский маньяк” стал подозреваемым по уголовному делу об укрывательстве особо тяжкого преступления. Местом преступления стало жилище Виктора Мохова, недавно отсидевшего 17 лет за похищение и изнасилования.

Напомним, Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя.