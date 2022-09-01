Врач Жилкин: Режим дня и поддержка родителей помогут школьнику настроиться на учебу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кандидат медицинских наук, главный эксперт по педиатрии группы компаний ИНВИТРО Илья Жилкин напомнил родителям, что подготовка ребенка к школе должна быть постепенной и всесторонней.

Он рассказал, что настроиться школьнику на учебу помогут поддержка родителей и соблюдение режима дня. Это важно, поскольку после каникул детям обычно сложно перестроиться на режим с ранними подъемами по утрам, пишет Lenta.ru.

Жилкин также добавил, что налаживать режим сна и бодрствования стоит начать не за неделю до учебы, а минимум за месяц, чтобы это не стало для них шоком.

- Если у ребенка недостаточно активности в течение дня, если он проводит слишком много времени за компьютером или телевизором, то ему будет меньше хотеться спать и труднее уснуть. Если физическую нагрузку постепенно увеличивать, то и режим сна будет проще наладить, - объяснил эксперт.

Ранее RT писал о том, как как настроить школьника на учебу. Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, что в этом вопросе важно найти для ребёнка правильную мотивацию и направить его в нужную сторону с помощью бесед и полезных советов. При этом она порекомендовала родителям не давать детям деньги за хорошие оценки.

Также Life.ru сообщал, что если ребёнок переживает из-за того, что не может завести друзей в школе, родители должны предложить ему альтернативный поиск единомышленников. Один из них - записать его в какую-нибудь секцию, посоветовала психолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.