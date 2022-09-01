Историк Торрес считает, что высокоразвитый искусственный интеллект способен случайно запустить ядерные ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продвинутый искусственный интеллект (ИИ) может "нечаянно" устроить ядерную войну, чтобы уничтожить человечество, написал в Washington Post историк в сфере глобальных катастроф Эмиль Торрес.

"Если мы все будем уничтожены ИИ, то почти наверняка это произойдет случайно. Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на планете, ведь без людей не будет и конфликтов", - написал автор статьи.

Как считает Торрес, ИИ уже научился обыгрывать человека, отыскивая нестандартные методы для решения базовых задач.

Ранее KP.RU писал, возможна ли “маленькая ядерная война” из-за Украины, и кто может начать эту войну. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.