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Наука1 сентября 2022 17:08

Историк Торрес считает, что высокоразвитый искусственный интеллект способен случайно запустить ядерные ракеты

Об этом эксперт написал для публикации в Washington Post
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Историк Торрес считает, что высокоразвитый искусственный интеллект способен случайно запустить ядерные ракеты

Историк Торрес считает, что высокоразвитый искусственный интеллект способен случайно запустить ядерные ракеты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продвинутый искусственный интеллект (ИИ) может "нечаянно" устроить ядерную войну, чтобы уничтожить человечество, написал в Washington Post историк в сфере глобальных катастроф Эмиль Торрес.

"Если мы все будем уничтожены ИИ, то почти наверняка это произойдет случайно. Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на планете, ведь без людей не будет и конфликтов", - написал автор статьи.

Как считает Торрес, ИИ уже научился обыгрывать человека, отыскивая нестандартные методы для решения базовых задач.

Ранее KP.RU писал, возможна ли “маленькая ядерная война” из-за Украины, и кто может начать эту войну. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.