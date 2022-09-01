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Политика1 сентября 2022 17:40

Сотрудники ООН на Запорожской АЭС не будут выявлять виновных в обстрелах станции

У них ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований, отметили в организации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сотрудники ООН на Запорожской АЭС не будут выявлять виновных в обстрелах станции

Сотрудники ООН на Запорожской АЭС не будут выявлять виновных в обстрелах станции

Фото: REUTERS

Сотрудники службы безопасности Организации объединенных наций, находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), не будут определять виновных в обстрелах станции, заявил представитель генерального секретаря ООН .

«Наши водители и сотрудники службы безопасности проделали отличную работу, доставив инспекторов на ЗАЭС. Они продолжат поддерживать миссию, пока она не завершится. Это люди, которые занимаются персональной безопасностью – у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований», – сказал представитель главы ООН на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.

Тем временем Россия запросила на 6 сентября заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелами ЗАЭС. Российская сторона предлагает заслушать генерального директора МАГАТЭ и ожидает участия в заседании Совбеза ООН ее гендиректора Антониу Гутерреша.