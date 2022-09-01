Шольц заявил о намерении продолжать переговоры с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в ходе встречи с жителями германского Эссена.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону, и я говорю четко, что продолжу это делать», – сказал глава правительства Германии.

Напомним, в середине августа канцлер ФРГ заявил о необходимости продолжения диалога с президентом России. По его мнению, мировым лидерам необходимо поддерживать контакты с главой российского государства и общаться с ним.

В тоже время Шольц считает санкции со стороны Запада против России эффективными и правильными. Санкционное давление на РФ важно для прекращения украинского конфликта, отметил он. При этом политик убежден, что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить Путина.