Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 сентября 2022 18:30

Шольц считает неправильным форсировать отказ от российского газа в ущерб Германии

ФРГ сможет справиться с энергоснабжением граждан этой зимой, сказал политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шольц считает неправильным форсировать отказ от российского газа в ущерб Германии

Шольц считает неправильным форсировать отказ от российского газа в ущерб Германии

Фото: REUTERS

Германии не стоит форсировать реализацию плана по отказу от поставок газа из России в ущерб своей экономике, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Сами мы этого делать не будем – это было бы не совсем ответственно. Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу», – заявил политик в ходе встречи с жителями города Эссен.

Как напомнил глава германского правительства, кабинет министров ФРГ предпринял ряд мер по сокращению зависимости от российского газа, например, снижение энергопотребления и поиск альтернативных поставщиков. По мнению Шольца, Германия сможет справиться с энергоснабжением граждан этой зимой, «даже если будет совсем тяжело».

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявлял, что стране не намерена возвращаться к зависимости от российского газа. Германия будет коренным образом перестраивать свою бизнес-модель, чтобы избежать этой зависимости, заверил он.