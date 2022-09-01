Шольц считает неправильным форсировать отказ от российского газа в ущерб Германии Фото: REUTERS

Германии не стоит форсировать реализацию плана по отказу от поставок газа из России в ущерб своей экономике, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Сами мы этого делать не будем – это было бы не совсем ответственно. Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу», – заявил политик в ходе встречи с жителями города Эссен.

Как напомнил глава германского правительства, кабинет министров ФРГ предпринял ряд мер по сокращению зависимости от российского газа, например, снижение энергопотребления и поиск альтернативных поставщиков. По мнению Шольца, Германия сможет справиться с энергоснабжением граждан этой зимой, «даже если будет совсем тяжело».

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявлял, что стране не намерена возвращаться к зависимости от российского газа. Германия будет коренным образом перестраивать свою бизнес-модель, чтобы избежать этой зависимости, заверил он.