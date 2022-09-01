Путин призвал не допустить «забюрокрачивания» развития движения детей и молодежи Фото: REUTERS

Организаторам всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи нельзя допустить «забюрокрачивания» развития организации, поскольку в этом случае проект обречен на провал, заявил президент России Владимир Путин.

«Ни в коем случае нельзя допустить забюрокраченности этого процесса, иначе все пойдет насмарку с первых же шагов. Это важнейшее условие обеспечения успеха всего нашего предприятия», – сказал глава государства на заседании членов наблюдательного совета движения.

Политик выразил уверенность в том, что все участники движения детей и молодежи понимают это и сумеют сделать все, чтобы гарантировать успех.

Как ранее писал сайт KP.RU, в июле этого года Путин подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов. Возглавляет наблюдательный совет всероссийского движения детей и молодежи президент России.