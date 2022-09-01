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Политика1 сентября 2022 19:51

В США попытались оправдать провал наступления ВСУ

Аналитики американского центра ISW считают, что провальное наступление ВСУ на Херсон было уловкой Киева
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Аналитики американского центра ISW считают, что провал наступления ВСУ был уловкой Киева

Аналитики американского центра ISW считают, что провал наступления ВСУ был уловкой Киева

Фото: REUTERS

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины мог быть уловкой Киева с целью отвлечь внимание противника от готовящегося удара украинских войск, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

На сайте аналитического центра говорится, что в связи с нехваткой необходимого числа сил для проведения быстрой операции по прорыву обороны на занятых Вооруженными силами России территориях ВСУ выработали другую тактику.

По мнению американских аналитиков, украинские войска стараются создать благоприятные условия для выведения из строя наземных линий связи противника и систем логистики противника. При этом заявляется, что попытка контрнаступления ВСУ предпринималась, чтобы скрыть истинное направление планируемой атаки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России заявило о срыве наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. В ходе боев уничтожены танки, боевые машины пехоты и другая техника, отметили в ведомстве.