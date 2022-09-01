Зеленский упразднил делегацию Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил киевскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 года № 167/2020 «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе», – сказано в указе на сайте офиса украинского лидера.

Кроме того, документ отменяет действие шести указов 2020-2021 годов о деятельности делегации Украины в контактной группе и составе этой делегации.

Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины включала представителей России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Переговоры проходили в «нормандском формат» (Россия, Украина, Германия и Франция).

В сентябре 2014 года и в феврале 2015 годов были достигнуты договоренности о согласовании плана мирного урегулирования и прекращения огня в Донбассе. Одним из пунктов соглашений было требование о принятии закона об особом статусе в составе Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Особый статус Донбасса предусматривал право на языковое самоопределение жителей региона, создание Народной милиции и амнистию всем участникам вооруженного конфликта.