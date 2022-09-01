Британский инвестор Грэнтэм предупредил, что резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм предупредил, что резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, свидетельсвует о том, что в скором времени "суперпузырь" лопнет. Об этом сообщает издание New York Post.

- Нынешний "суперпузырь" характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы... Каждый цикл отличается от других и является уникальным, но все исторические параллели говорят о том, что впереди самое худшее, - отметил финансист.

Грэнтэм также обратил внимание на то, что нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации.

Напомним, уже давно и всем понятно, что США переживают не лучшие времена – не успела страна оправиться от коронавируса и массовых беспорядков, как им на смену пришли рост цен на топливо, экономический кризис и прочее. А накануне The Washington Times опубликовало статью Дона Федера, в которой он подробно разбирает признаки скорого конца сверхдержавы.