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Экономика1 сентября 2022 20:21

Британский инвестор Грэнтэм предупредил, что резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США

Он также обратил внимание на то, что нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов
София ГОНЧАРОВА
Британский инвестор Грэнтэм предупредил, что резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США

Британский инвестор Грэнтэм предупредил, что резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм предупредил, что резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, свидетельсвует о том, что в скором времени "суперпузырь" лопнет. Об этом сообщает издание New York Post.

- Нынешний "суперпузырь" характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы... Каждый цикл отличается от других и является уникальным, но все исторические параллели говорят о том, что впереди самое худшее, - отметил финансист.

Грэнтэм также обратил внимание на то, что нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации.

Напомним, уже давно и всем понятно, что США переживают не лучшие времена – не успела страна оправиться от коронавируса и массовых беспорядков, как им на смену пришли рост цен на топливо, экономический кризис и прочее. А накануне The Washington Times опубликовало статью Дона Федера, в которой он подробно разбирает признаки скорого конца сверхдержавы.