Грузия не намерена пересматривать безвизовый режим с Россией Фото: Дарья АСЛАМОВА

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что на данный момент нет никакой необходимости в пересмотре безвизового режима с российской стороной.

- В Грузии действует конкретный (безвизовый) режим (с РФ), который, кстати, ввели прежние власти в начале 2012 года. Сегодня нет никаких рисков ...нет никакой необходимости в том, чтобы мы пересмотрели безвизовый режим, - сказал Кобахидзе журналистам.

При этом он заверил, что нет никакого бесконтрольного въезда россиян в Грузию. Власти республики ответственны за безопасность.

Напомним, ранее ряд стран, в их числе и Чехия, выступали с инициативой отмены упрощенного визового режима для россиян. При этом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель отговаривал европейских лидеров от таких радикальных решений.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Евросоюза о заморозке соглашения по упрощенному визовому режиму с Россией выглядит нелепым. По его мнению, это окажет негативное влияние как на россиян, так и на европейцев.