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В мире1 сентября 2022 20:58

Жители одного из районов Киева подняли бунт

Жители Софиевской Борщаговки в Киеве устроили бунт из-за отключения воды
София ГОНЧАРОВА
Жители одного из районов Киева подняли бунт

Жители одного из районов Киева подняли бунт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздним вечером 1 сентябре в Киеве на Софиевской Борщаговке десятки местных жителей устроили бунт из-за отключения воды.

Люди вышли на улицы, перекрыли дорогу и начали скандировать "Воду! Воду!". В сети уже начали появляться видео с недовольными гражданами, требующими вернуть воду в жилые дома. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Также отмечается, что причиной водного бунта послужило отключение от водоснабжения за долги местной канализационной насосной станции, которая не находится на балансе ни в одной организации, но именно через нее идет вода для домов на Софийской Борщаговке.

Напомним, в прошлом году в Киеве несколько сотен человек вышли на акцию протеста на Михайловскую площадь. Они выступили против ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, а также против обязательной вакцинации. После акции на площади активисты прошлись по центру Киева.