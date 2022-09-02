Глава Крыма Аксенов: Украина перестанет существовать в границах 1991 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина в ее границах 1991 года больше не будет существовать. При этом он заверил, что завершение российской спецоперации станет только первым этапом ее демилитаризации.

- Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. То, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Конечно, они не оставят свою агрессивную политику, - рассказал политик в эфире канала "Миллет".

Аксенов также допустил, что позже на территориях, которые останутся под контролем властей в Киеве, вероятно, будет создаваться враждебный России анклав.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявлял, что на территории Украины сегодня создается антироссийский анклав, угрожающий РФ. Цель специальной военной операции на Украине – уничтожение этого анклава, отметил глава государства.

Ранее сайт KP.RU писал, что 24 февраля Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.