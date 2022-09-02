ЦБ: валютные счета граждан превращаются в "де-факто рублевые" с привязкой к курсу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что экономическая сущность валютных счетов населения изменилась.

Он объяснил, что счета фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. А вводя комиссии за хранение валюты, банки делают "благое дело", отметил представитель регулятора.

Тулин также добавил, что сейчас интересы физических лиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены "в такой же степени, что и при хранении денег в рублях", но из-за сложностей с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов. Об этом он рассказал РБК.

- Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в "токсичных" валютах становится все более проблематичным, - Тулин.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года Центральный банк РФ продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты в российских банках. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина исключила возможность запрета обращения доллара в России.