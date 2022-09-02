Еврокомиссия оставила за национальными властями право решать, как распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии (ЕК) решили оставить за национальными властями право решать, как распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой. Об этом сообщил представитель ЕК по финансовой стабильности и финансовым услугам, отвечая на вопрос о том, как власти стран Европейского союза поступят с изъятыми евро.

- Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами, - сообщили РБК в ЕК.

При этом уточняется, что личное использование валют должно исключать коммерческий интерес. В частности, это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с деньгами.

Ранее телекомпания Yle со ссылкой на главного инспектора таможни Яркко Кескинена сообщала, что в Финляндии таможенная служба практически ежедневно конфискует евро у пересекающих границу россиян. Все дело в том, что ввоз официальной валюты ЕС в Россию запрещен санкционным регламентом.