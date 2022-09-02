В США раскрыли цель наступления Зеленского Фото: REUTERS

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер считает, что украинский лидер Владимир Зеленский решился начать наступление, чтобы похвастаться своими свои "успехами". Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Комментируя вопрос о том, пытаются ли Зеленский и его военачальники, просто пропиариться в западных СМИ, Риттер ответил утвердительно.

- Да, я в этом уверен. Эта попытка организовать наступление - стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад,- убеждён американский офицер.

Риттер также обратил внимание, что на самом деле киевские власти подали Западу ровно противоположный сигнал и доказательство тому тысячи раненых военных, которым пришлось отступать.

Накануне в Минобороны РФ сообщали о провале новой попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском. В военном ведомстве также заявляли, что российские войска смогли отбросить назад ВСУ в населенных пунктах Архангельское, Ольгино и Терновые поды.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.