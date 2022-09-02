Евросоюз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз (ЕС) призвал власти Серии разрешить проведение в стране гей-парада EuroPride, об отмене которого было объявлено после обострения ситуации с Косово.

- Учитывая заявления об отмене EuroPride представители ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности, - отмечается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Также в Брюсселе ожидают, что близкие партнеры ЕС будут привержены "защите прав человека", в том числе прав ЛГБТ на собрание и самовыражение.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил об отмене гей-парада в Белграде, который планировался в середине сентября 2022 года из-за ситуации в Косово. Также он сообщил, что проводить гей-парад неуместно и невозможно, поскольку страна переживает кризис в Косове и Метохии, который не закончится до 31 октября.