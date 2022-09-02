Координационный центр одобрил выход из украинских портов еще восьми судов с продовольствием Фото: REUTERS

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле дал одобрение на выход из украинских портов еще восьми судов, которые вывезут более 158 тысяч тонн продовольствия. Об этом говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что сухогрузы Nord Virgo и Fulmar S выйдут из порта Южный и доставят в Китай и Болгарию 62 340 тонн кукурузы и 9 835 тонн подсолнечного жмыха соответственно. Другие сухогрузы - Mubariz Ibrahimov и Stella Gs - выйдут из Одессы в направлении Турции и Израиля. Они доставят 6 600 тонн подсолнечного масла и 30 300 тонн кукурузы соответственно.

Также из Черноморска выдут суда Katsuyamа, Mavka, Spring, Afanasiy Matyushenko, Ganga Star. Выход всех перечисленных судов запланирован на пятницу, 2 сентября.

Ранее сайт KP.RU писал, что СКЦ в Стамбуле одобрил выход 12 августа 2022 года из украинских портов двух судов с зерном. А до этого сообщалось, что российская и украинская стороны договорились, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль (18,5 км) от судов с украинским зерном, движущихся по безопасному коридоре.