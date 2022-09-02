США предрекли катастрофу из-за поставок оружия Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, однако в будущем это может сильно аукнуться им. Об этом в статье для издания Business Insider пишет научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер.

По мнению автора публикации, сейчас все больше ярых критиков военной помощи Киеву задаются вопросами, где может в итоге оказаться отправленное оружие и какие долгосрочные риски несет это для американской безопасности. Пока ответить точно на эти вопросы не представляется возможным, а значит, стоит проявлять осторожность в вопросе военной помощи Украине.

Научный сотрудник также приводит слова исследователя Джордана Коэна, который убежден, что американская сторона почувствуют последствия такой неосмотрительной политики, причем, по его мнению, случится это уже через десятилетие.

Гилтнер в своей статье обращает внимание, что, чем больше оружия Штаты посылают Киеву, тем сильнее накалится обстановка в регионе, поскольку Россия обоснованно воспринимает подобные шаги как угрозу своей безопасности.