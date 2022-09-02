Россиянам рассказали, как можно подтвердить стаж работы при оформлении пенсии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В, Плеханова Ольга Лебединская напомнила россиянам, как можно подтвердить стаж работы при оформлении пенсии.

По словам эксперта, при отсутствии записи о стаже в трудовой книжке, его могут подтвердить справки из архива или с работы, например, выписки из приказов, а также лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

Лебединская также добавила, что, если архивные записи недоступны, то в таком случае подтвердить стаж могут коллеги.

- Периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период, - уточнила специалист.

Ранее сайт KP.RU писал, что страховую пенсию по старости назначают только тем, кто работал. Таковы правила. Минимальные требования небольшие, но их нужно обязательно выполнить. В 2021 году это 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент (по-народному - балл). Если же стажа или баллов не хватает, то их можно докупить.