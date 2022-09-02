Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что поддержка Украины со стороны Финляндии обойдется стране потерей 300 миллионов евро в год. Так он отреагировал на заявление зампреда парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения туристического потока в Южную Карелию из РФ.

- Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо, - написал сенатор в посте в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2022 года вступает в силу инициатива властей Финляндии по сокращению число выдаваемых россиянам шенгенских виз в 10 раз. Новые правила предполагают, что подавать документы и заявление на визу россияне могут теперь только в понедельник и только в четырех российских городах России.

До этого Пушков раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за слова о том, что Украина является "центром Европы". Он отметил, что слова политика - это "пустозвонство". По мнению сенатора, украинский лидер "совсем перебрал", если считает Украину центром Европы.