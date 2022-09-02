Посольство России в США назвало проявлением ревности материал Госдепа о Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Публикация на сайте Госдепартамента США о главном редакторе Russia Today Маргарите Симоньян является проявлением ревности. Соответствующая позиция приводится в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Дипломаты уверены, что таким образом власти Соединенных Штатов пытаются очернить российских журналистов.

"Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий, - подчеркнули в российской дипмиссии. - То, что этим занялся госдеп – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы".

Отметим, что речь идет о сообщении, появившемся на сайте Госдепа 31 августа. В нем утверждается, что Маргарита Симоньян якобы является "одним из главных лиц российской пропаганды".

Как ранее писал сайт KP.RU, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские специальные службы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских средств массовой информации.

В то же время Вашингтон не позволяет российскому посольству доносить до американских граждан позицию по актуальным вопросам, запрещая публиковать ее даже на "коммерческой основе".

В связи с этим дипломат пришел к выводу о наличии "двойных стандартов" американских медиаресурсов, задача которых – не сообщать правду, а обслуживать интересы правящих элит.