Телеведущая Ольга Бузова раскритиковала современную моду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Ольга Бузова раскритиковала модные тренды и четко дала понять, что значит для нее «быть в моде».

«Жить по чести, по совести и делать то, что нравится. Мода — понятие растяжимое. У каждого, к сожалению, свои понятия совести, чести и достоинства. Для меня мода — чувствовать себя красивой, чтобы мне это нравилось в первую очередь», - пояснила она в беседе с "Пятым каналом".

По ее словам, есть такие тренды, которые могли бы превратить окружающий мир в цирк, если все им будут следовать. Певица против погони за модой.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что еще не сыграла свою главную роль — она хочет стать мамой. По ее словам, такое желание было у нее всегда. Артистка призналась, что раньше испытывала комплексы из-за того, что у нее нет детей. Однако сейчас она спокойно относится к этой ситуации, рассказывает телеканал "360".

Кстати, Бузова не побрезгует стать официанткой, если, чтобы зарабатывать, придётся сменить сферу деятельности, передает Life.ru. Как отметила артистка, для неё это не станет проблемой. Бедность, конечно, не порок, но не такой Оля хочет видеть свою жизнь.