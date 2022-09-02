"Просто посидеть, поулыбаться": продюсер посоветовал Пугачевой поучаствовать в каком-нибудь телешоу Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева вернулась в Россию. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Шесть месяцев россияне с замиранием сердца ждали Примадонну обратно. В феврале Алла Борисовна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри уехала в Израиль. Певица сдержала свое слово и вернулась в Москву.

Тем временем продюсер Сергей Лавров выразил мнение, что певица Алла Пугачева вряд ли выпустит новые песни после возвращения в Россию.

«Думаю, что нет. Вряд ли она что-то будет выпускать. Уже голос не тот, подача не та. Я думаю, что ей не нужно выпускать новые песни», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

По его мнению, Пугачевой достаточно будет лишь поучаствовать в каком-нибудь телешоу в качестве члена жюри.

«Любой канал отвалит ей столько бабла, сколько она захочет. За то, чтобы просто прийти в студию, посидеть в жюри. Ей нужно будет просто посидеть, поулыбаться. Уверяю вас, она — это рейтинг, всегда топовые новости. У нее и так все хорошо, что касается финансовых вопросов», — резюмировал Лавров.

Ранее "Свободная пресса" писала, что возвращение певицы Аллы Пугачевой на родину обсуждают практически все. Не прошла мимо данного события и ведущая Екатерина Гордон. «Женщина, которая за свою жизнь пела при многих президентах РФ, вернулась на родину», — написала она.

Кстати, как рассказывал телеканал "360", накануне Пугачева заказала себе барокамеру за три миллиона рублей, однако из-за сложностей с доставкой за границу пока так и не получила этот аппарат. Выяснилось, что менеджер заказчицы не выходил на связь и в случае, если бы капсулу отправили, а ее не приняли, все логистические расходы легли бы на компанию.