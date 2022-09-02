В Мелитополе прогремели пять взрывов

Несколько взрывов прогремело в Мелитополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около пяти мощных взрывов прогремели в Мелитополе. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 2 сентября 2022 года.

Предположительно, речь идет о северо-западной части города. По предварительным данным, сработала система противовоздушной защиты.

Напомним, днем ранее Вооруженные силы Украины устроили массированный артиллерийский обстрел Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция. В результате погибли, по меньшей мере, три мирных жителя. На фоне обстрела высадилась группа украинских диверсантов, которая была уничтожена.

Как ранее писал сайт KP.RU, 28 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российская система противовоздушной обороны успешно пресекла ракетные удары украинских вооруженных формирований по Мелитополю.