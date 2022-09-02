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Общество2 сентября 2022 5:05

Россиянам рассказали, какие фотографии отпугивают женщин на сайтах знакомств

Дизайнер Барышева заявила, что на сайтах знакомств женщин больше всего отпугивают голые торсы мужчин
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам рассказали, какие фотографии отпугивают женщин на сайтах знакомств

Россиянам рассказали, какие фотографии отпугивают женщин на сайтах знакомств

Фото: Архив "КП"

Дизайнер, создатель и идейный вдохновитель бренда одежды MEOW'ONE Анастасия Барышева заявила, что на сайтах знакомств женщин больше всего отпугивают голые торсы мужчин и рубашки в бело-голубую полоску.

«Женщин однозначно будет отталкивать открытый торс. О глубоком V-образном вырезе, который в принципе табу для мужчин, тоже стоит забыть. <...> Своим внешним видом, фотографиями и позами мы раздаем невербальные знаки. Поэтому первое, о чем заботимся, помимо ухоженных волос и кожи, это стиль», - сказала она в беседе с "Газета.ru".

Нежелательным аксессуаром в гардеробе мужчин также будут темные очки. Дизайнер посоветовала не надевать их для фотографии.

Мы анализируем чужие портреты в соцсетях мгновенно, но безотчётно, утверждает физиономист Артём Павлов в беседе с Life.ru. Лайк понравившемуся кандидату мы ставим, если убеждены, что он безопасен и подходит для продолжения рода. Достоверный психологический портрет по чертам лица может составить лишь специалист. Как пазл, характер складывается из множества деталей. Например, крупная нижняя часть лица у мужчины говорит о его самоуверенности.

Ранее психолог и коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн рассказала, как подготовиться к встрече после онлайн-знакомства. По словам эксперта, перед тем как идти на свидание, желательно созвониться с человеком по видеозвонку. Кроме того, на самой встрече нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон, передает "Москва 24".