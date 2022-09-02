Россиянам рассказали, какие фотографии отпугивают женщин на сайтах знакомств Фото: Архив "КП"

Дизайнер, создатель и идейный вдохновитель бренда одежды MEOW'ONE Анастасия Барышева заявила, что на сайтах знакомств женщин больше всего отпугивают голые торсы мужчин и рубашки в бело-голубую полоску.

«Женщин однозначно будет отталкивать открытый торс. О глубоком V-образном вырезе, который в принципе табу для мужчин, тоже стоит забыть. <...> Своим внешним видом, фотографиями и позами мы раздаем невербальные знаки. Поэтому первое, о чем заботимся, помимо ухоженных волос и кожи, это стиль», - сказала она в беседе с "Газета.ru".

Нежелательным аксессуаром в гардеробе мужчин также будут темные очки. Дизайнер посоветовала не надевать их для фотографии.

Мы анализируем чужие портреты в соцсетях мгновенно, но безотчётно, утверждает физиономист Артём Павлов в беседе с Life.ru. Лайк понравившемуся кандидату мы ставим, если убеждены, что он безопасен и подходит для продолжения рода. Достоверный психологический портрет по чертам лица может составить лишь специалист. Как пазл, характер складывается из множества деталей. Например, крупная нижняя часть лица у мужчины говорит о его самоуверенности.

Ранее психолог и коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн рассказала, как подготовиться к встрече после онлайн-знакомства. По словам эксперта, перед тем как идти на свидание, желательно созвониться с человеком по видеозвонку. Кроме того, на самой встрече нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон, передает "Москва 24".