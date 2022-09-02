МИД РФ сообщил, что Москва не станет навязывать восточным странам признание независимости ЛНР и ДНР

МИД РФ уважает суверенные права других государств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва не будет навязывать ближневосточным странам принятие решения по признанию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как это суверенное право любого независимого государства. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак в интервью РИА Новости.

"Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги, - уточнил Кинщак. - В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать".

Дипломат отметил, что процесс установления дипломатических связей республиками Донбасса постепенно продвигается. Так, в конце июля независимость ДНР и ЛНР признала Сирия.

Как ранее писал сайт KP.RU, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил уверенность, что референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик по их вхождению в состав РФ состоятся. Он также предложил реализовать все разделы народной программы и инициативы партии на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.