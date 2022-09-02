Бузова призналась, что искренне не понимает, откуда у людей возникает ненависть к ней Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Ольга Бузова рассказала о школьных годах и призналась, что у нее были плохие отношения с директором.

«Я очень была прилежная ученица, но никогда не была ботаником. Я отрывалась в одежде, с директором у меня не сложились отношения. Меня до сих пор не пускают в мою школу, которую я закончила с медалью», — приводит ее слова "Пятый канал".

Бузова также призналась, что искренне не понимает, откуда у людей возникает ненависть к ней. Бывшая участница «Дома-2» поняла, что это нормально, когда тебя принимают или нет. Она подытожила, что сейчас у нее огромная аудитория, которая ее поддерживает.

Как рассказывают "Известия", Бузова до сих пор обижена на родителей за некоторые моменты детства. По ее словам, из-за этого она испытывает сложности с противоположным полом. Родители рано отправили Бузову в школу и "лишили детства". Из-за этого, по словам телеведущей, ей сложно принимать помощь и материальную поддержку, так как она привыкла делать всё сама.

Ранее Ольга Бузова проводит время на Красной Поляне. Подписчики уверены, что компанию звезде «Дома-2» составил некий женатый мужчина по имени Павел. Недавно Бузова опубликовала видеоролик с фейерверком. Фолловеры начали гадать, сама ли ведущая устраивает себе подобные праздники. Одна из поклонниц оставила интригующий комментарий, рассказывает ФАН. Проверив социальные сети ведущей, стало ясно, что она отдыхает в Сочи вместе с Павлом Буниным. У мужчины в аккаунте есть фотографии с супругой и сыном. Теперь подписчики обсуждают, стала ли Бузова разлучницей.