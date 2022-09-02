Модернизированный вертолет Ка-52М успешно испытали в ходе спецоперации на Украине

Вертолет Ка-52М Фото: ТАСС

Российские военные успешно испытали обновленный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Вертолет показал себя в работе очень хорошо, - добавил источник. - По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем".

Напомним, на новом Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод, который повышает точность прицеливания при стрельбе из пушки.

У вертолета имеется также радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой, и в том числе управляемая ракета с повышенной дальностью.

Вертолет устойчив к низким температурам. Его шасси оснащены колесами с более высокой износостойкостью. Усовершенствован интерьер кабины пилотов.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские спецподразделения начали использовать новейшую тактическую винтовку TSVL-8 "Сталинград" при ведении боевых действий на Украине.

По словам источника, изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. "Сталинград" эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность, добавил военный.