"Работаем над этим": Михаил Шуфутинский признался, что хотел бы стать отцом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2015 году Михаил Шуфутинский овдовел, а в 2016 его начали замечать в компании молодой возлюбленной, Светланы Уразовой. В 2020-ом стало известно, что пара поженилась. Михаил Захарович и Светлана знакомы более 25 лет, она танцевала в его коллективе, у неё есть дочь от первого брака.

«А что вам рассказать о ней? Ну, есть у меня молодая жена, да. <...> Она меня воспринимает таким, какой я есть. Честно скажу, что в быту я непростой, но её удаётся. Запросы есть, могу взбрыкнуть. Конечно, ещё хотел бы стать отцом, конечно, хочу. Работаем над этим. Наступит момент, надеюсь», - приводят его слова "Новые Известия".

Кстати, уже все приготовились перевернуть календари? Тот самый день - "день прощанья, день, когда горят костры рябин" скоро настане, а значит, все радиостанции и караоке страны будут разрываться хитом Михаила Шуфутинского, чей секрет популярности не могут разгадать уже почти тридцать лет. Но, оказывается, апофеоз народной любви настиг творение двух тезок - Игоря Николаева и Игоря Крутого далеко не сразу.

Почему сначала никто не хотел слушать песню про третье сентября, Михаил Шуфутинский рассказывал в эфире Радио "Комсомольская правда". Подробнее читайте в материале сайта KP.RU