Арестован подозреваемый в покушении на вице-президента Аргентины Киршнер

Подозреваемый в покушении на вице-президента Аргентины задержан Фото: REUTERS

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в попытке покушения на действующего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Об этом сообщает издание The Guardian.

Личность мужчины установлена. Им оказался 35-летний бразилец. У него изъято оружие, которое направлено на экспертизу.

Инцидент произошел в Буэнос-Айресе рядом с домом Киршнер. В момент, когда она встречалась с избирателями, один из присутствующих достал пистолет и направил его в голову политика, но не выстрелил. Не исключается, что оружие могло дать осечку.

Как ранее писал сайт KP.RU, прокурор Аргентины запросил 12 лет тюрьмы для вице-президента страны Кристины Киршнер по делу о коррупции. Речь идет о возможных махинациях во время проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса, когда Киршнер была главой государства.