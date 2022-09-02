Власти Запорожья заявили, что террор со стороны Киева "помогает" региону воссоединиться с Россией

Обстрелы ВСУ только усиливают желание запорожцев воссоединиться с Россией Фото: REUTERS

Террор киевского режима против мирных жителей Запорожской области, выражающийся в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры и Запорожской атомной электростанции (АЭС), настраивает население против Киева и убеждает его в необходимости воссоединения с Россией.

Соответствующее заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с порталом "Украина.ру".

"Получается, Киев активно нам помогает, - заключил Рогов. - Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон".

Чиновник напомнил, что население Запорожья уже направляло коллективное письмо в МАГАТЭ с призывом остановить обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС.

По его словам, сейчас запорожцы активно получают российские паспорта, и киевские террор только увеличивает число желающих стать гражданами РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Рогов сообщил, что референдум о присоединении Запорожской области к РФ будет проходить на территориях, где есть возможность обеспечить безопасность организаторов и участников голосования.

Напомним, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о референдуме о присоединении региона к России. Документ был появился в рамках движения "Мы вместе с Россией", которое проходит в Мелитополе. За это решение единогласно высказались 1,5 тысячи его участников.