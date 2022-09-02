Опрос показал, что каждого пятого родителя в России тревожит зависимость подростков от интернета

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели исследование и выяснили, что каждого пятого родителя больше всего тревожит зависимость подростков от интернета.

Как рассказывает "Газета.ru", каждый девятый отмечает, что сын или дочь не желает учиться. 11% родителей тревожатся по поводу отсутствия у подростка увлечений и жизненных ориентиров.

Замкнутость ребенка или, напротив, его чрезмерная эмоциональность беспокоит по 7% родителей. Лень и домоседство — по 6%. Опасения по поводу здоровья, в частности, неправильного питания, нелюбви к спорту, ночных бдений, испытывает каждый пятый родитель. Еще 5% тревожит упрямство ребенка.

Кстати, первым признаком зависимости детей от гаджетов является поисковое поведение, то есть действия направлены на возобновление контакта с гаджетом — оно проявляется в раздражительности, апатии, депрессии, агрессивности и интересе к психотропным веществам, рассказывала "Известиям" врач-психиатр Клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», кандидат медицинских наук Екатерина Наркевич.

Психолог Юлия Макарова рассказала, как бороться с зависимостью детей от гаджетов. Как передает RT, она отметила, что чрезмерное использование гаджетов детьми — проблема, формировавшаяся в течение длительного времени. Она советует соблюдать правила использования гаджетов, а также следить за тем, чтобы у детей была регулярная смена деятельности.