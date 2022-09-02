РБК: UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей

UnionPay приняла решение ограничить работу в РФ своих выпущенных за рубежом банковских карт Фото: Shutterstock

Китайская платежная система UnionPay решила ввести запрет на обслуживание своих карт, выпущенных за рубежом, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, находящихся под санкциями западных стран, Информацию об этом распространило информагентство РБК со ссылкой на источники в кредитных учреждениях и на платежном рынке.

Данные карты есть в основном у туристов из КНР, но для них важнее оплата через WeChat, так что больших проблем китайцам введенный запрет доставить не должен.

"Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга и эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay", — заявил один из собеседников РБК.

Карты китайской платежной системы системы UnionPay стали крайне популярны в России после того, как против страны были введены жесткие западные экономические санкции на фоне конфликта на Украине. Карты UnionPay работают в 180 странах мира (включая европейские и азиатские государства, а также США).

Весной 2022 года карты UnionPay активно начали выпускать российские банки, так как за рубежом выпущенные в РФ карты платежных систем Visa и MasterCard работать перестали (в связи с этим среди россиян возник ажиотажный спрос на продукты UnionPay, граждане начали массово оставлять заявки на выдачу карт этой системы, несмотря на установленные банками комиссии и платежи за оформление карточек).