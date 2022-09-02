Каждый третий российский школьник считает, что учитель должен быть справедливым и объективно оценивать знания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты образовательной компании MAXIMUM Education провели опрос и выяснили, что основное качество, которым должен обладать хороший педагог, – умение быть справедливым и объективно оценивать знания. Так считает каждый третий российский школьник.

Как рассказывает "Газета.ru", 27% учеников отмечают, что главное качество хорошего преподавателя – умение понятно и интересно объяснять материал. О том, что учитель должен любить детей и быть отзывчивым считают только 17% респондентов. Навык объяснять и аргументировать без эмоций считают принципиально важным 11% школьников, и такое же количество опрошенных отмечают, что у педагога обязательно должно быть чувство юмора. При этом для 54% учеников возраст преподавателя не имеет значения.

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование в честь Дня учителя и выяснил, какими качествами должен обладать идеальный педагог. По мнению россиян, школьный учитель прежде всего должен проявлять доброжелательность (30%) и любить детей (26%), но в то же время быть компетентным (28%), рассказывают "Известия".

До этого председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов рассказал, может ли педагог выгнать ученика из-за внешнего вида. По словам Варламова, преподаватель не может лишить ребёнка доступа к образованию, но может попросить его написать объяснительную. Также директор может сделать замечание по поводу нарушения внутренних правил и распорядка, но только если такие правила в школе есть, передает RT.