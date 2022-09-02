Власти Запорожья считают, что Украина задержала миссию МАГАТЭ, чтобы подготовить провокацию на ЗАЭС

На Запорожскую АЭС киевские власти пытались провести своих шпионов под видом журналистов СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина пыталась включить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов под видом журналистов СМИ. Информацию об этом распространил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинские спецслужбы, по приказу президента Владимира Зеленского, пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", - сообщил Рогов РИА Новости.

По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно и успешно раскрыт.

Ранее российские власти публично заявили о том, что регулярные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к масштабной катастрофе. Чтобы разобраться в ситуации, на атомную станцию в Энергодар (находится на освобожденной РФ части Запорожской области) прибыли специалисты миссии МАГАТЭ.

Инспекторы организации осмотрели АЭС и проверили состояние станции. При этом, по информации министерства обороны России, Украина пыталась сознательно сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Для этого киевские власти отправили десант, который должен был предпринять попытку захвата атомной станции, а всех сотрудников МАГАТЭ Украина использовала в качестве так называемого "живого щита".