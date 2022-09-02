Reuters: США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций ядерных объектов

США не желают продолжать переговоры с Россией по ДСНВ до возобновления инспекций на ядерные объекты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты отказываются вести переговоры с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) до возобновления двусторонних инспекций ядерных объектов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американского совета нацбезопасности.

"Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ, и мы пытаемся работать с русскими в этом направлении", - утверждает источник агентства.

Напомним, инспекции ядерных объектов на территории России и США по договоренности между этими странами приостановлены на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.

Как ранее писал сайт KP.RU, в российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что Россия и Соединенные Штаты ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ. Дипломаты отметили, что некоторые вопросы уже урегулированы.

В дипмиссии напомнили, что договор истекает через 3,5 года и призвали США проводить взаимодействие в сфере контроля над вооружениями "на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов".