Экс-солист группы «На-На» рассказал, почему люди изменяют Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин поделился мнением об изменах. По мнению музыкального исполнителя, партнеры изменяют в том случае, когда им не хватает чего-то в отношениях.

"Если человек идет налево, значит, ему здесь чего-то не хватает. Неважно, это мужчина или женщина", — сказал он в беседе с "Газета.ru"

Как добавил певец, если партнеры понимают, что им не хватает чего-либо в отношениях, им нужно пересмотреть свои отношения или решиться на расставание.

"Значит, надо как-то пересмотреть свои отношения или разбегаться", — резюмировал он.

Ранее врач-сексопатолог Юрий Прокопенко в беседе с ФАН объяснил, сколько мужчин и женщин в процентном эквиваленте прощают измены своих возлюбленных. Так, 70% женщин, которые знают об изменах мужа, и до 50% мужчин, которые знают об изменах жены, продолжают свое супружество.

До этого ученые из Юго-Западного Университета Китая провели исследование и узнали, какие мужчины чаще изменяют. Специалисты провели работу с 88 представителями сильного пола и 128 женщинами в возрасте от 18 до 24 лет. Они поучаствовали в опросе на тему отношений и измен. Результаты эксперимента показали, что самыми неверными являются те, у кого низкий тембр голоса, передает телеканал "360".