Россия работает со странами Ближнего Востока над переходом на аналог SWIFT

Страны Ближнего Востока вскоре могут перейти на аналог SWIFT для расчетов с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах и на использование альтернативных SWIFT систем передачи финансовой информации, Информацию об этом распространил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

В интервью РИА Новости он отметил, что введенные западными странами санкции "в некоторой степени влияют на наше сотрудничество с традиционными партнерами на Ближнем Востоке".

"Значительным подспорьем в деле постановки заслона на пути волюнтаризма со стороны США и их союзников могло бы стать задействование новой системы передачи финансовой информации на основе российского аналога SWIFT. Активная работа с ближневосточными партнерами в этом направлении уже ведется", - пояснил высокопоставленный российский дипломат.

Ранее в рамках масштабных экономических санкций против РФ, введенных в связи с началом специальной военной операции на Украине, Запад решил отключить крупнейшие российские банки от международной системы SWIFT. По задумке западных лидеров, это должно было существенно усложнить работу финорганизации РФ.

Однако большинство российских банков, попавших под западные санкции (в частности, Сбербанк, ВТБ, "Альфа-банк", Промсвязьбанк и другие), сообщили о том, что отключение от SWIFT коренным образом не отразилось на их повседневной работе: обслуживание клиентов, выдача кредитов и другие операции в настоящее время выполняются в обычном режиме и никаких предпосылок для другого развития событий нет. Однако отключение банков РФ от SWIFT сказалось на международных расчетах кредитных учреждений, однако для нивелирования этого финорганизации перешли на российский аналог западной межбанковской системы.