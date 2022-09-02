В Москве погиб сын американского телепродюсера Язамира Готта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Москве погиб сын американского телепродюсера Язамира Готта Антон. Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источники, тело молодого человека нашли рядом с высоткой на улице Обручева.

«В телефоне решившегося на отчаянный поступок молодого человека была найдена предсмертная записка», — сообщил источник издания.

Отец молодого человека — Язамир Готт — американский телепродюсер, режиссер и бывший соведущий известного шеф-повара Энтони Бурдена.

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