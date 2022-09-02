В Чувашии будет создан анимационный кластер «Чувашмультфильм»

Стали известны имена обладателей грантов Президентского Фонда культурных инициатив. В число лучших проектов России в области культуры, искусства и креативных индустрий вошла инициатива АНО «Чувашмультфильм», направленная на создание одноименного анимационного кластера в регионе.

Предпосылками к разработке данного проекта стало отсутствие в республике анимационной индустрии. Основная цель проекта — создание условий для развития анимационного искусства республики посредством выявления творческого потенциала молодежи и профессионализации их навыков на базе кластера «Чувашмультфильм».

Основоположником проекта стал композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов и кинематографистов России Григорий Гладков. В команду также входят: Виталий Шушко, один из создателей анимационной антологии Love, Death & Robots для Netflix, актер и телеведущий Дмитрий Хаустов, а также создатель мультфильмов для Студии анимационного кино «Мельница» Олег Маркелов.

Как отметил сооснователь АНО «Чувашмультфильм» Григорий Гладков, в Чувашии трудятся очень креативные художники, поэтому данный проект со временем обязательно займет свое место в одном ряду с более опытными студиями.

Также министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина отмечает, что профессия мультипликатора, как и другие в сфере креативных индустрий, сейчас на пике популярности и востребованности. И проект поможет воплотить в реальность мечты многих молодых талантов Чувашии.

На средства гранта команда планирует обустроить и запустить профессиональную студию, где будут организованы обучающие курсы для специалистов анимации, учителей художественных школ и студий для профессионализации их навыков и дальнейшего качественного обучения детей. На базе кластера также появится мультишкола. Благодаря проекту дети школьного возраста и студенческая молодежь смогут обучаться графическому дизайну, анимации, сценарному мастерству и озвучке.