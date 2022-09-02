Захарова сообщила, что Россия делала все для предотвращения силового сценария украинского кризиса

Представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с неожиданным заявлением по поводу событий на Украине Фото: REUTERS

Россия последовательно делала все, чтобы предотвратить силовой сценарий украинского кризиса, однако киевские власти не оставили Москве выбора, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении многих лет мы говорили о том, что делаем все для того, чтобы предотвратить сначала скатывание этой ситуации [на Украине], деградацию, а затем и силовой сценарий", - сказала Захарова, выступая на просветительском марафоне "Знание".

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Минские договоренности были реальным шансом для Киева, чтобы урегулировать ситуацию в стране. Однако украинские власти изначально не имели планов по реализации документа, уточнила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил о том, что решение о начале военной спецоперации на Украине было для него крайне трудным. При этом РФ просто вынуждена была пойти на подобный шаг, чтобы купировать угрозы для самой себя и защитить жителей Донбасса, которые, по словам Путина, на протяжении восьми лет беспрерывно подвергались геноциду со стороны Украины.

Также Путин сообщил, что на Украине был создан "антироссийский анклав", который угрожал РФ. Уничтожение этого анклава является одной из основных целей проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине.