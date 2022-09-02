В России выявлено более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом впервые с 11 марта

В России 2 сентября 2022 выявлено 50 952 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За прошедшие сутки в России выявлено 50 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в пятницу, 2 сентября, приводит Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный показатель с 11 марта 2022 года.

Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве – 6205 случаев. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там заболели 3159 человек, на третьем месте Московская область – там выявлено 2469 новых случаев.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 91 летальных исходов среди больных COVID-19, а в связи с выздоровлением выписаны 37 012 человек. Кроме того, минувшие 24 часа были госпитализированы 3726 пациентов.

Таким образом, общее число случаев заражений коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 19 629 682. Жертвами инфекции стали 384 532 человека, а выздоровело 18 672 586 пациентов.

Напомним, Россия привела доказательства, что США создали COVID-19, оспу обезьян и препараты, заражающие людей раком. Такие данные сообщил на брифинге начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Главное из заявлений российского военачальника читайте в материале KP.RU.