Власти продолжают мониторинг угроз в пожароопасных регионах и устраняют последствия возгораний

Главные последствия от пожара, помимо того ущерба, который пожар принес природе, - это задымление Фото: Иван МАКЕЕВ

Проблема задымления - одно из главных неконтролируемых последствия лесных пожаров вблизи населенных пунктов в регионах РФ. Об этом в эфире “Россия 24” сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он добавил, что мониторинг угроз будет продолжаться до завершения работ по устранению последствий пожаров в регионах.

"С точки зрения оценки ситуации в моменте понятно, что главные последствия от пожара, помимо того ущерба, который пожар принес природе, - это задымление,” - утверждает вице-премьер.

По его словам, задымление, к сожалению, является неконтролируемым следствием лесных пожаров, потому что в ликвидации “ мы очень серьезно зависим от стихии, зависим от ветра, зависим от осадков, и в том плане это главное неудобство от пожаров”.

Параллельно с “реабилитационными” мероприятиями, продолжается мониторинг ситуации, особенно за населенными пунктами в непосредственной близости от пожара.

Напомним, не так давно Москву окутал смог. Сайт KP.RU сообщал, что причиной задмления стали пожары в Рязанской области. В регионе на момент возгорания работало около 500 столичных спасателей. Совместными усилиями спецслужб последствия последствия устранены и проводится регулярный мониторинг угроз